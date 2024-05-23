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أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي إشبيلية، اليوم الخميس، تمديد تعاقده مع حارسه أوريان نيلاند حتى 30 يونيو 2026، بعدما وصل اللاعب النرويجي للفريق الإسباني الصيف الماضي في صفقة انتقال حر بعقد لمدة موسم واحد، عقب الفترة التي قضاها بصفوف لايبزيغ الألماني.

حتى 2026.. إشبيلية يمدد عقده حارسه نيلاند



خاض نيلان 33 عامًا، 27 مباراة رسمية في موسمه الأول مع إشبيلية، 23 منها في الدوري الإسباني، إلى جانب مواجهتين في كأس الملك، وآخريين في دوري أبطال أوروبا.

كما شارك اللاعب مع منتخب النرويج 52 مرة، وتم ضمه إلى قائمة اللاعبين الذين تم استدعاؤهم للمباراتين الوديتين اللتين تخوضهما بلاده أمام كل من كوسوفو، في الخامس من يونيو (حزيران) في أوسلو، والدنمارك في الثامن من نفس الشهر في بروندبي.