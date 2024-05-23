نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة حول مفاوضات برشلونة مع هانسي فليك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشارت تقارير صحفية، إلى أن نادي برشلونة يسعى للتعاقد مع الألماني هانسي فليك مدرب بايرن ميونخ السابق، ليتولى مهمة القيادة الفريق خلفًا لتشافي هيرنانديز، اعتبارًا للموسم المقبل.

فليك ينتظر قرار برشلونة

ذكر الصحفي لويس روخو التابع لصحيفة “ماركا” الإسبانية أن إدارة برشلونة لم تجتمع مع فليك ولا يوجد أي اتفاق بين الطرفين، كما تردد مؤخرًا.

وأوضح روخو، أن خوان لابورتا رئيس برشلونة وجه المدير الرياضي ديكو بالتواصل مع فليك لإخباره بأنهم سيتخذون القرار النهائي بشأنه بعد مباراة إشبيلية.

ويخشى لابورتا، أن يتفق فليك مع نادي تشيلسي الذي أقال مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو مؤخرًا، ولذلك قرر رئيس برشلونة التواصل بشكل غير مباشر مع المدرب الألماني.

ولفت روخو إلى أن هانسي فليك أخبر ديكو أنه غير ملتزم مع تشيلسي وأنه سينتظر قرار برشلونة.