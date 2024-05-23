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أحمد جودة - القاهرة - يرى توماس مولر، أن بمقدور ألمانيا التتويج بلقب يورو 2024، رغم خيبة الأمل التي لازمت الفريق في البطولات الأخيرة.

مولر يتحدث عن فرص ألمانيا في التتويج بيورو 2024

وقال نجم منتخب ألمانيا في تصريحات صحفية "نعم بكل تأكيد يمكننا ان نفعل ذلك".

وأضاف “ناجلسمان حقق طفرة بالفريق عقب خروج منتخب ألمانيا من دور المجموعات في أخر نسختين لكأس العالم ودور الستة عشر ليورو 2020، بجانب الأداء الباهت الذي قدمه الفريق في الأشهر الأخيرة من 2023”.

وأتم "خاصة المسار عقب المباريات الودية في نوفمبر، حيث تعرضنا لهزيمتين صادمتين، وعبر المباريات الودية في مارس، وإعادة هيكلة صفوف الفريق، الفريق من حول يوليان فكر كثيرا في الأمر".