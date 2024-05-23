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أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الطائي والهلال اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري روشن السعودي مع تردداتها

موعد مباراة الطائي والهلال اليوم.. إليك القنوات الناقلة لمباراة دوري روشن السعودي مع تردداتها.. يشهد ملعب ملعب المملكة أريانا السعودي مساء اليوم الخميس، الموافق 23 مايو 2024، مواجهة قوية تجمع بين فريقي الهلال والطائي، ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الهلال والطائي من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الهلال يواجه الطائي في قمة الجولة 33 من دوري روشن السعودي

يدخل الهلال المباراة وقد حسم لقب الدوري رسميًا قبل جولتين، بعد تحقيقه 90 نقطة. بينما يسعى الطائي، صاحب المركز الرابع عشر بـ31 نقطة، لتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن دائرة الهبوط، حيث تفصله نقطتين فقط عن آخر المراكز المؤدية إلى دوري الدرجة الأولى.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة لفريق الهلال، الذي يسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بالحفاظ على سجله خاليًا من الهزائم طوال الموسم، بينما يبحث الطائي عن نقاط ثمينة تضمن بقاءه في دوري المحترفين.

وتُعدّ هذه المواجهة هي الـ37 بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق أن التقيا في 36 مباراة سابقة، حقق الهلال الفوز في 26 لقاءً، بينما تعادل في 6 مباريات وخسر 4 مرات.

وتُشير الإحصائيات إلى تفوق الهلال على الطائي في المواجهات المباشرة، حيث سجل 83 هدفًا مقابل 31 هدفًا للطائي.

من المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق هدفه من اللقاء.

موعد مباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2023-24



تنطلق صافرة بداية مباراة الهلال والطائي، ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، في تمام الساعة 9:00 مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

وذلك في ملعب نادي الشباب السعودي، مساء اليوم الخميس، الموافق 23 مايو 2024.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والطائي في دوري روشن السعودي 2023-24

تُنقل مباراة الهلال والطائي، ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، حصريًا عبر قنوات SSC SPORT HD.

ويمكن متابعة المباراة على شاشة التلفزيون من خلال الاشتراك في إحدى باقات قنوات SSC المتوفرة لدى مختلف شركات الاتصالات السعودية.

كما يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق شاهد، التابع لمجموعة قنوات MBC.

وإليكم جدول ترددات قنوات SSC SPORT HD على النايل سات:

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز نايل سات 12522 أفقي 27500 نايل سات 12604 أفقي 27500

كيفية متابعة مباراة الهلال والطائي على الإنترنت

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والطائي، عبر الإنترنت، من خلال الخطوات التالية:

الاشتراك في تطبيق شاهد:

قم بتحميل تطبيق شاهد على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

قم بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي.

اشترك في إحدى باقات Shahid VIP التي تتيح لك مشاهدة المباريات الرياضية.

الوصول إلى صفحة البث المباشر للمباراة:

افتح تطبيق شاهد.

ابحث عن مباراة الهلال والطائي في قائمة المباريات المتاحة.

اضغط على زر "مشاهدة" لبدء البث المباشر للمباراة.

في حال كنت خارج منطقة الشرق الأوسط،

فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة الهلال والطائي من أي مكان في العالم عبر استخدام خدمة VPN مثل Nord VPN.

خطوات متابعة المباراة باستخدام Nord VPN

الاشتراك في خدمة Nord VPN:

قم بزيارة موقع Nord VPN الإلكتروني واختر إحدى خطط الاشتراك المتاحة.

قم بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي.

قم بتحميل تطبيق Nord VPN على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

الاتصال بخادم في منطقة الشرق الأوسط:

افتح تطبيق Nord VPN على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

اختر الاتصال بخادم في منطقة الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة.

متابعة البث المباشر للمباراة:

افتح تطبيق شاهد أو أي موقع ويب آخر يقدم بثًا مباشرًا لمباريات دوري روشن السعودي.

ستتمكن من مشاهدة المباراة مباشرة بعد الاتصال بخادم في منطقة الشرق الأوسط.

تشكيل الهلال المتوقع ضد الطائي في الدوري السعودي اليوم



وجاء تشكيل الهلال على النحو التالي