لابورتا يحدد موعد حسم هوية مدرب برشلونة الجديد

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أحمد جودة - القاهرة - سلطت تقارير صحفية إسبانية الضوء على مفاجأة بشأن اتفاق برشلونة الإسباني مع المدير الفني الألماني هانز فليك المزعوم لتولي تدريب النادي الكتالوني في الفترة المقبلة.

تطورات اتفاق برشلونة مع فليك لخلافة تشافي

ووفقًا لصحيفة آس الإسبانية فإن هناك اتفاق تام بين برشلونة وفليك على تولي تدريب النادي الكتالوني في الموسم المقبل خلفا لتشافي هيرنانديز.

وحسب صحيفة ماركا الإسبانية فإنه لم يحدث أي اجتماع مع فليك بعكس ما زعمت به تقارير صحفية بوجود اجتماع تم بين فليك وديكو المدير الرياضي لبرشلونة في العاصمة البريطانية لندن.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ديكو لم يجتمع بفليك ولكنه اتصل به وأخبره أن خوان لابورتا رئيس البرسا يخشى اتفاق هانز مع تشيلسي الإنجليزي الذي يسعى للتعاقد مع مدير فني جديد لتعويض رحيل ماوريسيو بوكيتينو.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ديكو قال لفليك أن برشلونة سيحسم الجدل بخصوص منصب المدير الفني وسيتخذ القرار بعد مباراة إشبيلية ليرد عليه المدير الفني الألماني أنه ليس ملتزمًا بأي شيء تجاه تشيلسي وأنه سينتظر البارسا.

وقالت الصحيفة الإسبانية أنه توجد بعض الشكوك لدى بعض المقربين من خوان لابورتا رئيس برشلونة حول إمكانية تراجعه عن قراره بخصوص رحيل تشافي والاستمرار في العمل معه في الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن المدير الفني القادم لبرشلونة سيكون واحدًا من الثنائي تشافي هيرنانديز أو فليك على أن يكون القرار النهائي الأسبوع القادم مما يعني استبعاد مدرب فريق الرديف رافا ماركيز من المهمة المطلوبة.