كشف هوية المدرب الأقرب لخلافة تين هاج في مانشستر يونايتد

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقاير صحفية، عن المدرب الأقرب لتولي تدريب مانشستر يونايتد في الموسم المقبل، حال رحيل الهولندي إريك تين هاج.

توخيل المرشح الأبرز لتدريب مانشستر يونايتد

ذكرت صحيفة "الجارديان" أن الألماني توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ يعتبر المرشح الأبرز لقيادة مانشستر يونايتد، إذا تم إجراء تغيير فني بالفترة المقبلة.

ومن المنتظر أن يصبح توماس توخيل مدربًا حرًا في فترة الانتقالات الصيفية بعد إنهاء علاقته التعاقدية مع بايرن ميونخ في نهاية الموسم الجاري.

وكان نادي بايرن ميونخ قد أعلن في وقت سابق، اتفاقه مع توخيل على الانفصال بنهاية الموسم الجاري.

وبالرغم من أنباء تراجع بايرن ميونخ عن رحيل توخيل، إلا أن فرص بقاء المدرب الألماني تبدو ضعيفة للغاية خاصةً لعد فشله في تحقيق أي إنجاز يذكر هذا الموسم.