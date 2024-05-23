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أحمد جودة - القاهرة - مجانا وبدون أشتراك ..شاهد مباراة الرياض و النصر اليوم بدون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024

مجانا وبدون أشتراك ..شاهد مباراة الرياض و النصر اليوم بدون تقطيع بث مباشر - دوري روشن السعودي 2024.. يشهد ملعب الأمير فيصل بن فهد مساء اليوم الخميس، الموافق 23 مايو 2024، مواجهة قوية تجمع بين فريقي النصر والرياض، ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة النصر والرياض من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

النصر يواجه الرياض في قمةٍ حاسمة بدوري روشن السعودي

يدخل النصر المباراة وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري برصيد 78 نقطة، بفارق 12 نقطة عن المتصدر الهلال الذي حسم لقب الدوري قبل جولتين.

بينما يسعى الرياض، صاحب المركز الرابع عشر بـ31 نقطة، لتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن دائرة الهبوط، حيث تفصله نقطتين فقط عن آخر المراكز المؤدية إلى دوري الدرجة الأولى.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة لفريق النصر، الذي يسعى لتحقيق الفوز من أجل تقليص الفارق مع الهلال والحفاظ على آماله في المركز الثاني.

بينما يبحث الرياض عن نقاط ثمينة تضمن بقاءه في دوري المحترفين.

وتُعدّ هذه المواجهة هي الـ28 بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق أن التقيا في 27 مباراة سابقة، حقق النصر الفوز في 19 لقاءً، بينما تعادل في 4 مباريات وخسر 4 مرات.

وتُشير الإحصائيات إلى تفوق النصر على الرياض في المواجهات المباشرة، حيث سجل 62 هدفًا مقابل 26 هدفًا للرياض.

من المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق هدفه من اللقاء.

موعد مباراة النصر والرياض اليوم الخميس



ينطلق لقاء النصر والرياض، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري السعودي للمحترفين، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، و10 بتوقيت دبي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وتُقام المباراة وسط حالة من الترقب الكبير من قبل جماهير الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض في دوري روشن السعودي 2023-24

تُنقل مباراة النصر والرياض، ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، حصريًا عبر قنوات SSC Extra 1 HD.

ويمكن متابعة المباراة على شاشة التلفزيون من خلال الاشتراك في إحدى باقات قنوات SSC المتوفرة لدى مختلف شركات الاتصالات السعودية.

كما يمكن متابعة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق شاهد، التابع لمجموعة قنوات MBC.

كيفية متابعة مباراة النصر والرياض على الإنترنت

يمكن متابعة البث المباشر لمباراة النصر والرياض، عبر الإنترنت، من خلال الخطوات التالية:

الاشتراك في تطبيق شاهد:

قم بتحميل تطبيق شاهد على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

قم بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي.

اشترك في إحدى باقات Shahid VIP التي تتيح لك مشاهدة المباريات الرياضية.

الوصول إلى صفحة البث المباشر للمباراة:

افتح تطبيق شاهد.

ابحث عن مباراة النصر والرياض في قائمة المباريات المتاحة.

اضغط على زر "مشاهدة" لبدء البث المباشر للمباراة.

في حال كنت خارج منطقة الشرق الأوسط،

فيمكنك متابعة البث المباشر لمباراة النصر والرياض من أي مكان في العالم عبر استخدام خدمة VPN مثل Nord VPN.

وإليكم خطوات متابعة المباراة باستخدام Nord VPN:

الاشتراك في خدمة Nord VPN:

قم بزيارة موقع Nord VPN الإلكتروني واختر إحدى خطط الاشتراك المتاحة.

قم بإنشاء حساب جديد أو تسجيل الدخول إلى حسابك الحالي.

قم بتحميل تطبيق Nord VPN على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

الاتصال بخادم في منطقة الشرق الأوسط:

افتح تطبيق Nord VPN على هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي.

قم بتسجيل الدخول إلى حسابك.

اختر الاتصال بخادم في منطقة الشرق الأوسط، مثل المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة.

تشكيل فريق النصر لمباراة اليوم الخميس