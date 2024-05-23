نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فيوتشر لمواجهة الزمالك في الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر، عن التشكيل الرسمي لمواجهة الزمالك في الدوري المصري، مساء اليوم الخميس.

تشكيل فيوتشر لمواجهة الزمالك

جاء تشكيل فيوتشر أمام الزمالك في مباراة اليوم، على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمود حمدي

محمود حمدي خط الدفاع: محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم

محمود شعبان، محمود رزق، علي الفيل، جوناثان نجويم خط الوسط: عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع

عمرو السيسي، ايموراني حساني، محمد صادق، محمد فاروق، علي زعزع خط الهجوم: أحمد عاطف

ويجلس على مقاعد البدلاء: “أحمد يحيى، أحمد كباكا، غنام محمد، كجالي درامي، محمد ربيعة، ايبا، طارق طه، علي ياسر، باسم علي”.

ويحل بعد قليل وفي تمام الساعة السابعة مساءً على ملعب المقاولون العرب، فريق مودرن فيوتشر ضيفًا على الزمالك ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من دوري نايل.