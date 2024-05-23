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أحمد جودة - القاهرة - شاهد مباراة الاتحاد وضمك بث مباشر مجانا .. مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2024

شاهد مباراة الاتحاد وضمك بث مباشر مجانا .. مباراة الاتحاد وضمك في دوري روشن السعودي 2024.. يُسدل الستار مساء اليوم الخميس، الموافق 23 مايو 2024، على منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، وذلك بإقامة مباراة قوية تجمع بين فريقي الاتحاد وضمك، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة)، ضمن الجولة 33 من عمر الدوري.

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لذلك ترصد بوابة دوت الخليج الإلكترونية عبر موقعها، كافة التفاصيل والمعلومات المطلوبة عن مباراة الاتحاد وضمك من خلال السطور التالية في التقرير الآتي.

الاتحاد يواجه ضمك في معركةٍ حاسمة لحسم المربع الذهبي بدوري روشن السعودي

يدخل الاتحاد المباراة وهو في المركز الخامس بجدول الترتيب برصيد 51 نقطة، بفارق 4 نقاط عن التعاون صاحب المركز الرابع، آخر مراكز المربع الذهبي.

بينما يحتل ضمك المركز العاشر برصيد 40 نقطة، ولا يملك أي فرصة للتأهل للمربع الذهبي أو الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

وتكتسب المباراة أهمية خاصة لفريق الاتحاد، الذي يسعى لتحقيق الفوز من أجل الحفاظ على آماله في حسم المركز الرابع قبل نهاية الموسم.

بينما يبحث ضمك عن إنهاء الموسم بشكلٍ إيجابي وتحقيق نتيجة إيجابية تبعده عن مراكز الهبوط.

وتُعدّ هذه المواجهة هي الـ23 بين الفريقين في مختلف البطولات، حيث سبق أن التقيا في 22 مباراة سابقة، حقق الاتحاد الفوز في 13 لقاءً، بينما تعادل في 5 مباريات وخسر 4 مرات.

وتُشير الإحصائيات إلى تفوق الاتحاد على ضمك في المواجهات المباشرة، حيث سجل 48 هدفًا مقابل 26 هدفًا لضمك.

من المتوقع أن تشهد المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لتحقيق هدفه من اللقاء.

موعد مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي



تنطلق صافرة مباراة الاتحاد وضمك، ضمن الجولة 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية، الموافق اليوم الخميس 23 مايو 2024.

وتُقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك اليوم

تُنقل مباراة الاتحاد وضمك، ضمن الجولة 33 من دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024، حصريًا عبر قنوات SSC4 HD، بالإضافة إلى تطبيق شاهد.

ويمكن للمشاهدين في مصر والسعودية متابعة المباراة على شاشة التلفزيون من خلال قناة SSC4 HD.

كما يمكن للمشاهدين في جميع أنحاء العالم متابعة المباراة عبر الإنترنت من خلال تطبيق شاهد، أو من خلال استخدام خدمة VPN مثل Nord VPN.

ترددات قناة SSC4 HD على النايل سات

التردد القمر الصناعي FEC معدل الترميز الاستقطاب 11975 نايل سات 27500 32000 أفقي 12034 نايل سات 27500 32000 أفقي 12109 نايل سات 27500 32000 أفقي

تشكيل الاتحاد المتوقع ضد ضمك في الدوري السعودي