نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعتزال كروس يمنح منبوذ ريال مدريد فرصة النجاة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في مصير منبوذ الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني خلال الفترة القادمة.

ويعاني ماريو مارتن نجم الريال الحالي من عدم حصوله على فرص مناسبة لإظهار مهاراته مع الفريق الملكي مما أدى إلى ارتباطه بمغادرة الفريق.

ولكن مع اعتزال توني كروس بجانب مصير داني سيبايوس المبهم مع ريال مدريد فإن هناك أمل لماريو في العودة وإثبات نفسه لكارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق.

مصير ماريو مارتن مع ريال مدريد

وبعدما كان هناك أحاديث تؤكد خروج مارتن عن الريال فإن اعتزال كروس مع عدم معرفة مصير سيبايوس تؤكد أن أنشيلوتي سيتمسك به الفترة القادمة خاصة وأنه سبق وأكّد على اقتناعه بوجوده داخل البرنابيو.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يتواجد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 94 نقطة من أصل 37 مباراة خاضها، فاز في 29 وتعادل في سبع مباريات ونالت منه الهزيمة في مباراة.