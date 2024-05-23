وتنقل مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عبر شبكة قنوات اون تايم سبورت الناقل الحصري الوحيد للمسابقة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما تواجد الجهاز المعاون ويضم طارق سليمان المدرب العام ومحمد عبد الواحد مدرب وسعفان الصغير مدرب حراس المرمي ووليد بدر مدير اداري ومانويل باريونوفو مدرب الأحمال.

أحمد جودة - القاهرة - تواجد الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن مدير المنتخب في مباراة الزمالك وفيوتشر المقامة باستاد المقاولون العرب ضمن مواجهات الجولة الرابعة والعشرين للدوري الممتاز.

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حسام وإبراهيم حسن في مباراة الزمالك وفيوتشر في المقال التالي

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية