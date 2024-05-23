التعادل الإيجابي يسيطر على الشوط الأول بين الزمالك وفيوتشر (فيديو)

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث الشوط الأول بين الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز ضد نظيره مودرن فيوتشر، بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جمعت بينهما في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس، باستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

ودخل الزمالك مباراة مودرن فيوتشر بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: إبراهيما نداي – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – ناصر ماهر – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري.

أحداث الشوط الأول بين الزمالك ومودرن فيوتشر

دخل فريق الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة بعد التتويج ببطولة الكونفدرالية الإفريقية، ويسعى لتحقيق الفوز من أجل استكمال سلسلة الانتصارات لإسعاد الجماهير.

وفي الجهة الأخرى يرغب فريق مودرن فيوتشر في تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، على حساب الزمالك.

ومع الدقيقة "34" نجح سيف الدين الجزيري لاعب الزمالك، من إحراز هدف التقدم في شباك موردن فيوتشر بعد تمريرة رائعة من عمر جابر.

وسريعا ادرك محمد صادق لاعب مودرن فيوتشر التعادل مع الدقيقة "42"، بعد محاولات عديدة أمام مرمى عواد.

وانطلقت صافرة حكم المباراة معلنة نهاية الشوط الأول بين نادي الزمالك ضد مودرن فيوتشر بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله بين الفريقين.