نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مانشستر سيتي يحدد شروطه للاستغناء عن سيلفا في الصيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد مسئولو إدارة نادي مانشستر سيتي الإنجليزي شروطهم من أجل الاستغناء عن خدمات اللاعب بيرناردو سيلفا، نجم الفريق الأول لكرة القدم خلال سوق الانتقالات الصيفي القادم.

مانشستر سيتي يحدد شروطه للاستغناء عن سيلفا في الصيف

ويحظى سيلفا باهتمام كبير من قبل عمالقة أوروبا مما جعل إدارة الفريق تدرس إن كانت ستتخلى عنه لأحد هذه الأندية التي تسعى وراءه في الصيف، حتى وصلوا إلى قرارهم النهائي بشأن تركه يرحل.

وفي سياق ذلك فقد أكدت التقارير الصحفية على أن نادي مانشستر سيتي سوف لن يمانع من رحيل نجمه برناردو سيلفا في حالة واحدة وهي الحصول على ٥٠ مليون جنيه إسترليني.

ويحظى سيلفا باهتمام كبير من قبل عمالقة أوروبا على رأسهم ثنائي الليجا المتمثل في ريال مدريد وبرشلونة.

الجدير بالذكر أن سيلفا لديه عقد مع مانشستر سيتي يصل حتى صيف 2026 المقبل، ويحتوي على شرط جزائي بقيمة ٥٠ مليون وهي نفس القيمة التي يطلبها فريقه.

