نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاتحاد الرسمي أمام ضمك في دوري روشن السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مارسيلو جالاردو مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عن تشكيل فريقه أمام نظيره فريق ضمك في اللقاء الذي سيجمع بينهم بستاد الجوهرة المشعة ضمن منافسات الجولة 33 من دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الاتحاد وضمك

وتنطلق صافرة بداية مباراة الاتحاد وضمك مساء اليوم في تمام الساعة 9:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:00 بتوقيت أبوظبي.

تشكيل الاتحاد أمام ضمك

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: فواز، الشنقيطي، سعد آل موسى، كادش.

خط الوسط: عوض الناشري، الغامدي، كانتي.

خط الهجوم: أحمد الغامدي، حاجي،كوو جوتا

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك

تردد ssc

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 12523.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 5/6.

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12418.

الاستقطاب: أفقي.

الترميز:- 27500.

معامل التصحيح: 5/6.