نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سالم الدوسري يقود تشكيل الهلال الرسمي أمام الطائي في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الهلال السعودي عن تشكيل الفريق الرسمي لمواجهة الطائي، في الجولة 33 من بطولة دوري روشن السعودي.

ويواجه فريق الهلال نظيره فريق الطائي، الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وتقام المباراة علي أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد في إطار منافسات الجولة 33 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وجاء تشكيل الهلال لمواجهة الطائي كالتالي:

حراسة المرمى:- ياسين بونو

خط الدفاع:- سعود عبد الحميد، كاليدو كوليبالي، علي البليهي، رينان لودي.

خط الوسط: سالم الدوسري، روبين نيفيز، سافيتش، ميشيل ديلجادو

الهجوم: مالكوم دي أوليفيرا، ميتروفيتش

وتنقل مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر شبكة قنوات SSC Sport السعودية الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات الدوري السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

جدير بالذكر أن الهلال يدخل تلك المواجهة وهو حاسم لبطولة الدوري السعودي بعدما تحصل على 90 نقطة من 32 مباراة خاضها بالدوري السعودي.