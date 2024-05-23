نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الرياض في الدوري السعودي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الرياض في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم الخميس على ملعب "الأمير فيصل بن فهد"، ضمن منافسات الجولة الـ33 من بطولة دوري روشن السعودي 2023-2024.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة النصر والرياض في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة الرياض في الدوري السعودي

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، إيمريك لابورت، أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو مونتيرو، عبد الله الخيبري.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أيمن يحي.

القنوات الناقلة لمباراة النصر ضد الرياض في الدوري السعودي

تذاع مباراة النصر ضد الرياض مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري روشن السعودي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا SSC EXTRA 1HD، بتعليق المعلق عيسى الحربين.