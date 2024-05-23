نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويتر الآن بث مباشر مباراة الاتحاد x ضمك ضمن دوري روشن 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق كرة القدم العربية والسعودية على وجه الخصوص، نقل وإذاعة مجريات مباراة الاتحاد وضمك اليوم الخميس ضمن الجولة 33 من دوري روشن السعودي نسخة 2023-2024، لذلك تجيب دوت الخليج خلال التقرير التالي عن أهم الأسئلة التي يبحث عنها عشاق كرة القدم وتتمثل في: ما هي القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك اليوم الخميس 23 مايو لحساب الاسبوع 33 من بطولة الدوري السعودي الممتاز للمحترفين نسخة 2023/ 2024 والساعة كم موعد المباراة.

ونجيب خلال سطور هذا التقرير عن التفاصيل الكاملة مع ايضاح التشكيل المتوقع واسم معلق اللقاء، حيث يدخل العميد اللقاء، وهو يحتل المركز الخامس برصيد 51 نقطة، وضمك في المركز الـ 10 بـ40 نقطة، ومن الجدير بالذكر أن الهلال قد حسم اللقب مبكرًا.



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك اليوم



يترقب عشاق كرة القدم العربية والسعودية على وجه الخصوص، نقل وإذاعة مجريات مباراة الاتحاد وضمك اليوم الخميس ضمن الجولة 33 من دوري روشن السعودي نسخة 2023-2024، عبر الشاشات والقنوات الفضائية التالية:

قناة SSC SPORT 3 بجودة عالية HD، بصحبة المعلق عبدالله المحيسن على القناة الصوتية الأولى.

قناة SSC SPORT 3 HD، بمعية المعلق الكبير رؤوف خليف عبر القناة الصوتية الثانية.

المتابعة عبر الانترنت فتتم من خلال منصة شاهد Shahid VIP، مع نجم التعليق عبدالله المحيسن.



القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وضمك اليوم





تقام مباراة الاتحاد وضمك في الدوري السعودي موسم 2023-2024، يوم الخميس 23 أيار/ مايو 2024 على أرضية ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، وسوف تنطلق صافرة بداية اللقاء مع الساعة:

التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة وبغداد والقاهرة.

الثامنة مساءً بتوقيت ليبيا.

العاشرة مساءً بتوقيت دبي.

السابعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر.

تشكيل الاتحاد المتوقع أمام ضمك اليوم



كشفت التقارير أنه من المتوقع أن يخوض المدير الفني للعميد مارسيلو جاياردو، مواجهة اليوم أمام ضمك بقيادة مديره الفني كوزمين كونترا، من خلال التشكيلة التالية:



المعيوف حارس مرمى.

سعد أل موسى، حجازي،حسن كادش، فواز الصقور في الدفاع.

مد الله العليان، فرحة الشمراني، صالح العمري في وسط الميدان.

رومارينهو، فيلبي جوتا، طلال حاجي في الهجوم.