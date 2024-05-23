جاري الآن - بث مباشر مباراة الهلال ضد الطائي اليوم فى الدوري السعودي "رابط سريع"

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أحمد جودة - القاهرة - جاري الآن - بث مباشر مباراة الهلال والطائي اليوم فى الدوري السعودي "رابط سريع"، مشاهدة مباراة الهلال والطائي بث مباشر اليوم الخميس 23 مايو 2024، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم 2023-2024.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والطائي، في الدوري السعودي اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

مشاهدة مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي بث مباشر



ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من حصد لقب الدوري السعودي للمحترفين روشن هذا الموسم، وذلك عقب نهاية الجولة 31 بعد الفوز على الحزم، ليصل إلى 89 نقطة، بفارق 12 نقطة كاملة عن أقرب المنافسين فريق النصر صاحب الـ77 نقطة بجدول الترتيب، ليتوج الزعيم باللقب رسميًا.



وتمكن فريق الهلال من فرض السيطرة والهيمنة على المسابقة السعودية هذا الموسم، برصيد 90 نقطة من 32 مباراة خاضها الزعيم في الدوري السعودي حتى الآن، بواقع 29 انتصارًا وثلاث تعادلات آخرهم أمام النصر في الجولة الماضية، ولم تتلقَّ كتيبة خورخي خيسوس الهزيمة.

بينما يحتل فريق الطائي المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي هذا الموسم، وذلك برصيد 31 نقطة من 32 مباراة، بواقع 8 انتصارات و7 تعادلات، وتلقى الهزيمة في 17 مباراة.

بث مباشر مباراة الهلال والطائي في الدوري السعودي

ومن المقرر أن تنطلق مباراة الهلال ضد الطائي، في الدوري السعودي اليوم، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

تواصل إدارة نادي الهلال، محاولاتها للتعاقد مع مزيد من النجوم العالميين، لتدخل في مفاوضات لضم نجم فريق ميلان، البرتغالي رافائيل لياو.

نجوم عالميين في الهلال

ويضم الهلال مجموعة مميزة من النجوم الأجانب، ويتقدمهم؛ الثنائي البرازيلي نيمار ومالكوم، بجانب الثنائي الصربي ألكسندر ميتروفيتش وسيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، وحارس المرمى المغربي ياسين بونو.



