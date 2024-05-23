نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لابورتا في صدمة.. 3 أندية كبرى تهدد بقاء نجم برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اقترب أحد نجوم فريق برشلونة من نقطة الرحيل عن "البلوجرانا"، في ظل اهتمام 3 أندية كبرى بالتعاقد معه خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

أراوخو على وشك مغادرة برشلونة

أكد الإعلامي فيران كورياس التابع لصحيفة "سبورت" الإسبانية إن أندية بايرن ميونخ، تشيلسي ومانشستر يونايتد ترغب في ضم الأوروجوياني رونالد أراوخو مدافع برشلونة هذا الصيف.

وأشار إلى أن هذه الأندية على استعداد لدفع مبلغ كبير من أجل الحصول على توقيع أراوخو وتقديم راتب عالي له.

وأضاف قائلًا أنه لا يوجد تقدم في مفاوضات تجديد أراوخو مع برشلونة، لذا فإدارة النادي برئاسة خوان لابورتا غير متفائلة باستمراره.

ولفت أيضًا، إلى أن أرواخو عندما جدد آخر مرة بذل جهد اقتصادي يجب تعويضه في العقد القادم لكن المبلغ الذي يستطيع برشلونة تقديمه له أقل بكثير من الأندية الأخرى خاصةً تشيلسي.