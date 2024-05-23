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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أمام نظيره فريق موردن فيوتشر، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ستاد المقاولون العرب في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري.

الزمالك يتعادل إيجابيا أمام مودرن فيوتشر في الدوري



جاء الهدف الأول في المباراة لصالح نادي الزمالك، في الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول للقاء، عن طريق اللاعب سيف الدين الجزيري، بعد تمريرة رائعة من عمر جابر.



فيما جاء الهدف الثاني في اللقاء لصالح فريق مودرن فيوتشر، في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق اللاعب محمد صادق.



وبهذا التعادل رفع كل فريق رصيده نقطة واحدة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي.



ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده نقطة واحدة محتلا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 25، فيما يحتل فيوتشر المركز التاسع برصيد 31 نقطة.