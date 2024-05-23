نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دون تقطيع الشوط الأول من مباراة النصر X الرياض (0-0 ) بالدوري السعودي 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرف على كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والرياض في الدوري السعودي 2024، وما القنوات الناقلة لهذا اللقاء، يترقب عشاق كرة القدم السعودية مساء اليوم الخميس، مباراة الرياض ضد النصر، وذلك ضمن مواجهات الجولة الـ 33 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة اليوم على ملعب “الأمير فيصل بن فهد الرياضية” الملز، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية كما تنقل المباراة على قناة SSC HD.

يشهد ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية ديربي مصغر للعاصمة السعودية، يحل فيه النصر ضيفًا على الرياض.

يحتل النصر وصافة جدول الترتيب برصيد ٧٨ نقطة خلف الهلال المتصدر وصاحب لقب الدوري السعودي هذا الموسم.ويحتل الرياض المركز الـ14 برصيد ٣١ نقطة ويرغب في الابتعاد عن مراكز الهبوط قبل الجولة الأخيرة من الموسم الحالي.

ما القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض في الدوري السعودي 2024؟



يمكن متابعة مباراة النصر والرياض بصورة مجانية، فقط داخل المملكة العربية السعودية.

وستكون المباراة منقولة عبر قناة SSC EXTRA 1 SD المجانية، بتقنية صورة عادية ودون تغطية القناة السعودية لأحداث قبل وبعد المباراة.

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أما خارج السعودية، لمتابعة المباراة مباشرة وجودة صورة HD، فإنه يجب الاشتراك في إحدى باقات SSC وشراء جهاز GOBX لفك التشفير.

وبعدها يمكن متابعة مباريات الدوري السعودي للمحترفين عبر قناة SSC EXTRA 1 HD.

القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض



SSC EXTRA 1 SD.

SSC EXTRA 1 HD

ما تردد القنوات الناقلة لمباراة النصر والرياض في الدوري السعودي 2024؟

قناة SSC EXTRA 1 HD الناقلة لمباراة النصر والرياض في الدوري السعودي 2024، يمكن متابعتها فقط عبر الأقمار الصناعية ومن خلال القمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة SSC EXTRA 1 HD على عرب سات

التردد: 12380.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل التصحيح: 3/4.



مشاهدة البث المباشر لمباراة النصر والرياض في الدوري السعودي 2024



من داخل السعودية، هناك خيار مجاني لمتابعة البث المباشر لمباراة النصر والرياض وهو تطبيق "شاهد" ولكن بتقنية صورة SD.

ومن خارج السعودية أو لمتابعة المباراة بتقنية HD، فإنه يجب الاشتراك في الباقة الرياضية من خدمة "شاهد VIP".

متى موعد مباراة النصر والرياض في الدوري السعودي 2024؟



تقام مباراة النصر والرياض يوم الخميس 23 مايو/آيار 2024 على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر، العاشرة مساءً بتوقيت الإمارات.