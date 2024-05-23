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أحمد جودة - القاهرة - تلقت إدارة النادي المصري، خطابًا رسميًا من الجامعة التونسية لكرة القدم، تخطرها من خلاله باختيار التونسي معتز زدام لاعب الفريق الأول للكرة بالنادي، للانضمام لقائمة المنتخب الوطني التونسي الأول لمباراتيه بالجولتين الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم واللتين تجمعاه بمنتخبي غينيا الاستوائية وناميبيا والمقرر إقامتهما يومي الخامس والتاسع من يونيو المقبلين بالعاصمة التونسية تونس ومدينة جوهانسبرج بجنوب إفريقيا على الترتيب.

معتز زدام ضمن قائمة منتخب بلاده استعدادًا لمباراتي غينيا الاستوائية وناميبيا

هذا ومن المقرر أن يغادر اللاعب إلى تونس يوم الثلاثاء المقبل الموافق الثامن والعشرين من مايو الجاري قبل عودته عقب نهاية المباراتين في الحادي عشر من يونيو المقبل.

استأنف فريق المصري مساء اليوم الخميس على ستاد الكلية الحربية تدريباته الجماعية استعدادا لمباراته بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري.

يستعد الفريق البورسعيدي لمواجهة نظيره فيوتشر والمقرر إقامتها في السابعة مساء الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب.

وتذاع هذه المباراة عبر شبكة قنوات تايم سبورت الناقل الرسمي والحصري لجميع مباريات الدوري الممتاز.

