نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جوهرة ميلان على رادار ألمانيا من بوابة هذا النادي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يزداد الحديث خلال الساعات الأخيرة عن مصير نجوم أوروبا في كل مكان واهتمام الأندية بالتعاقد معهم من أجل تعزيز صفوف فرقهم في بداية الموسم الجديد بعد الخروج بصفقات قوية من سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وفي سياق ذلك فإن نجم نادي إي سي ميلان الإيطالي أصبح على مشارف الرحيل عن النادي خلال سوق الانتقالات الصيفي المقبل ليفتح الباب أمام الأندية التي تريد التعاقد معه.

هيرنانديز على رادار الرحيل عن ميلان

ووفقًا لما ذكرته التقارير الصحفية، فإن الدولي الفرنسي ثيو هيرنانديز أصبح قريب من الرحيل عن ميلان، استعداد للانضمام إلى الدوري الألماني.

وسبق وأبدى العملاق البافاري اهتمامه بالتعاقد مع هيرنانديز في سوق الانتقالات، كما يوجد نية لدى اللاعب في التواجد معه الموسم الجديد ومع اقتراب رحيله عن ميلان فإن ذلك يبدو قريب جدًا.

وأصبح هيرنانديز أصبح على بعد خطوة واحدة من الانضمام إلى بايرن ميونخ بعد رفضه لعروض عديدة وقوية من الدوري الإنجليزي الممتاز أمثال تشيلسي ومانشستر يونايتد.

يذكر أن ثيو هيرنانديز لعب مع ميلان هذا الموسم 45 مباراة في جميع المسابقات مسجلا 5 أهداف وصانعا 11 هدف.

