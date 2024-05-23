نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمر جابر يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة الزمالك وفيوتشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حصد عمر جابر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة الأبيض أمام مودرن فيوتشر التي أقيمت مساء اليوم في مسابقة الدوري الممتاز.

وتسلم عمر جابر الجائزة من مراقب المباراة، في أرضية الملعب فور انتهاء اللقاء.

وتعادل فريق الزمالك مع مودرن فيوتشر بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المقاولون العرب في الجولة الرابعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء الهدف الأول في المباراة لصالح نادي الزمالك، في الدقيقة 34 من أحداث الشوط الأول للقاء، عن طريق اللاعب سيف الدين الجزيري، بعد تمريرة رائعة من عمر جابر.

فيما جاء الهدف الثاني في اللقاء لصالح فريق مودرن فيوتشر، في الدقيقة 40 من أحداث الشوط الأول للمباراة، عن طريق اللاعب محمد صادق.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري الممتاز

وبهذا التعادل رفع الزمالك رصيده نقطة واحدة محتلا المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 25، فيما يحتل فيوتشر المركز التاسع برصيد 31 نقطة.