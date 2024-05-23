لغة الأرقام تُجيب.. هل فقد الزمالك الأمل في الدوري بعد التعادل أمام مودرن فيوتشر؟

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أحمد جودة - القاهرة - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز في بئر التعادل من جديد في مسابقة دوري نايل 2023-2024 وهذه المرة أمام مودرن فيوتشر.

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إيجابيًا بهدف لمثله أمام ضيفه مودرن فيوتشر ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري نايل.

تقدم التونسي سيف الدين الجزيري بالهدف الأول لصالح الزمالك في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول قبل أن ينجح محمد صادق في تعديل الكفة لصالح مودرن فيوتشر في الدقيقة 40 من زمن الشوط نفسه.

ترتيب الزمالك بعد التعادل أمام مودرن فيوتشر

بهذا التعادل رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثالث عشر بجدول ترتيب مسابقة دوري نايل من 16 لقاء خاضه الفارس الأبيض في المسابقة المحلية حتى الآن.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الفوز منذ انطلاق مسابقة دوري نايل في 7 مواجهات وتعادل في 4 مباريات وتلقى الفارس الأبيض الهزيمة في 5 مناسبات.

هل فقد الزمالك الأمل في مسابقة دوري نايل؟

ويستعرض موقع دوت الخليج الرياضي لمتابعيه الكرام في السطور التالية بلغة الأرقام إمكانية تحقيق الزمالك لقب الدوري المصري هذا الموسم.

يعتلي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز صدارة ترتيب مسابقة دوري نايل حتى الآن برصيد 50 نقطة من إجمالي 21 لقاء خاضه السماوي في المسابقة المحلية.

وعلى الجانب الآخر خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حتى الآن 16 لقاء بمسابقة الدوري العام جمع فيهم 25 نقطة وتتبقى له 5 مباريات مؤجلة.

ويحتاج أبناء المدرب البرتغالي جوزيه جوميز لتحقيق الفوز في الخمس مباريات الفارق بين الفارس الأبيض ومتصدر الدوري "بيراميدز" ليصبح إجمالي عدد النقاط -في حال تحقيق المكسب- 40 نقطة ليظل الفارق كبيرًا بين الأبيض والسماوي وهو 10 نقاط.

وينتظر الزمالك مواجهة مباشرة أمام بيراميدز في الدور الثاني لمسابقة دوري نايل، حيث يتطلع الفارس الأبيض لتحقيق الفوز لتقليص الفارق مع المتصدر بيراميدز إلى 7 نقاط وانتظار تعثر الأخير في المسابقة المحلية بالخسارة في مبارتين والتعادل في أخرى.

المنافسة التقليدية مع الأهلي

وكما جرت العادة في السنوات الأخيرة فإن الصراع في نهاية أشواط بطولة الدوري المصري يظل قائما بحكم التاريخ بين القطبين الأهلي والزمالك.

ويستعرض موقع دوت الخليج في السطور التالية المنافسة الحالية بين الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري المصري بالأرقام وترتيب كلا الفريقين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز السابع بجدول ترتيب مسابقة دوري نايل برصيد 33 نقطة جمعها المارد الأحمر من خوض 15 لقاء فقط.

ويتبقى للفريق الأحمر 6 مباريات مؤجلة في مسابقة الدوري المصري الممتاز وفي حال تحقيق الفوز في جميع المؤجلات يصل المارد الأحمر للنقطة 51 متصدرًا لترتيب المسابقة بفارق نقطة عن بيراميدز.

ويملك الفارس الأبيض في جعبته حاليًا 25 نقطة وتتبقى له 5 مباريات مؤجلة وفي حال حقق الفوز في تلك اللقاءات يرتفع رصيد الأبيض إلى 40 نقطة بفارق 11 نقطة عن احتمالية فوز الأهلي في جميع مؤجلاته.

وينتظر الزمالك مواجهة قوية في الدور الثاني من مسابقة دوري نايل أمام الغريم التقليدي النادي الأهلي حيث أصبح الفارس الأبيض لا يمتلك سوى الانتصار لتذليل الفارق مع الأحمر إلى 8 نقاط.

وتُشير لغة الأرقام إلى أن الزمالك لا يمتلك على الورق سوى تحقيق الفوز في جميع المباريات المؤجلة وانتظار تعثر الأهلي وبيراميدز بالهزيمة في ثلاثة مباريات لكل فريق وتعادلهما في مباراة أخرى للتساوى في نفس عدد النقاط.

بهذه الإحصائية أصبح أمل فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بلقب الدوري المصري هذا الموسم ضعيفًا ولكنه يظل موجود فهل يحقق الفارس الأبيض المعجزة بنهاية المطاف أم يظل اللقب خارج أسوار ميت عقبة للموسم الثاني على التوالي ؟