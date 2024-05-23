نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري روشن.. الهلال يتفوق على الطائي بهدفين في الشوط الأول في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على أحداث شوط اللقاء الأول بين فريق الهلال ونظيره الطائي ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بتفوق الزعيم بهدفين مقابل لا شيء.

الهلال يتقدم أمام الطائي بثنائية

ونجح سالم الدوسري نجم فريق الهلال السعودي في تسجيل هدف فريقه الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 17 من عمر المباراة.

وجاء هدف الدوسري في الدقيقة 17 من تمريرة رائعة من لودي ظهير أيسر الزعيم، كما شهدت المباراة تحصل سعود عبد الحميد لاعب الهلال على بطاقة صفراء عند الدقيقة 22 بعد تدخل قوي على لاعب الطائي.

وسجل ميشيل يلجادو نجم وسط الهلال الهدف الثاني لصالح فريقه عند نهاية الشوط الأول للمباراة، وتحصل على بطاقة صفراء عقب الهدف مباشرةً بسبب احتفاله الغير أخلاقي.

ويدخل الهلال تلك المواجهة وهو متحصل على بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بعد تحصله على 90 نقطة في 32 مباراة.

بينما يحتل الطائي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة.

ويستعد الهلال خلال تلك المواجهة لملاقاة النصر في نهائي كأس الملك بنهاية الشهر الجاري.