نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نهائي دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي صاحب اليد العليا أمام الترجي في مواجهاتهما على الأراضي المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره فريق الترجي التونسي يوم السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023 - 2024.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين في تونس بالتعادل السلبي، ويتطلع الأهلي لتحقيق الفوز لحصد لقب البطولة للمرة 12 في تاريخه وتعزيز رقمه القياسي كأكثر الأندية تتويجًا باللقب القاري.

ويتسلح الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتفوقه التاريخي على الترجي في المباريات التي جمعتهما على الأراضي المصرية، في مواجهاتهما السابقة بالبطولات الأفريقية المختلفة.

الأهلي لا يعرف الهزيمة أمام الترجي في مصر

وتقابل الأهلي مع الترجي في مصر 12 مرة قبل موقعة السبت في نهائي دوري أبطال إفريقيا، حقق المارد الأحمر 6 انتصارات، فيما تعادل في مثلها، ولم يتلقى الفريق الأحمر أي هزيمة على ملعبه ضد بطل تونس.

سجل لاعبو الأهلي 19 هدفًا في مرمى الترجي خلال مباريات الفريقين السابقة على الأراضي المصرية، فيما استقبلت شباكه 6 أهداف فقط.

ويأمل النادي الأهلي في استمرار تفوقه على الترجي في مباراة السبت، وتحقيق الانتصار على بطل تونس، والتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا بالموسم الحالي.

