نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "مدرب عقيم" رضا عبد العال يفتح النار على جوميز بعد تعادل الزمالك ومودرن فيوتشر (خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - جوميز مدرب "كمسري" ولما قلت عليه فقير محدش صدقني

زياد كمال وشحاتة ومهاب ياسر ومحمد عاطف مكروهين

الزمالك لن يدخل المربع الذهبي

جوميز يمتلك لاعبين قادرون على جعل الزمالك برشلونة

تاكيس لو مسك الزمالك هينيم فرق الدوري من المغرب

علق رضا عبد العال نجم الزمالك السابق على تعادل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض أمام مودرن فيوتشر ضمن إطار منافسات بطولة دوري نايل.

تصريحات رضا عبد العال

وتعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إيجابيًا بهدف لمثله أمام ضيفه مودرن فيوتشر ضمن إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة دوري نايل.

وحاور موقع "دوت الخليج الرياضي" رضا عبد العال بعد نهاية مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر لمعرفة رأيه في تعادل الفريق الأبيض وإمكانية فوز الفريق بالبطولة المحلية هذا الموسم.

رضا عبد العال يهاجم جوميز

وانتقد رضا عبد العال بقوة المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لفريق الزمالك موضحًا: "مدرب عقيم. هذا الرجل قليل جدا من الناحية الفنية وليس على مستوى الزمالك".

وتابع عبد العال في تصريحاته الخاصة لموقع دوت الخليج: "جمهور الزمالك يحمد ربنا إنه فاز ببطولة الكونفدرالية الإفريقية مع هذا المدرب. الفوز باللقب جاء بفضل الله أولا ثم جمهور الزمالك فقط".

بداية خاطئة في مباراة مودرن فيوتشر

وحلل رضا عبد العال بداية جوميز في مباراة مودرن فيوتشر لافتًا: "أريد أن أعرف لماذا بدأ جوميز تشكيل الزمالك بعبد الله السعيد ودونجا وناصر ماهر؟ كان واضحًا للجميع أن زيزو مرهقًا فلماذا لم يتم إراحة اللاعب والدفع بموتيابا أو مهاب ياسر أو محمد عاطف؟".

وأردف: "عمر جابر قدم مجهودا رائعا في كرة الهدف الأول للزمالك ولولا اللاعب لما سجل الزمالك هدفًا في مرمى مودرن فيوتشر اليوم".

غياب الحماية عن نداي

وانتقد رضا عبد العال الدفع بالسنغالي إبراهيما نداي في الجبهة اليسرى قائلا: "نداي لم يحميه جوميز في المباراة وتسبب في هدف مودرن فيوتشر وكان سببا في هزيمة الزمالك أمام سموحة في الدوري".

واسترسل نجم الزمالك السابق: "لماذا دفع جوميز بعبد الله السعيد في منتصف الملعب كان من الأفضل الدفع بمحمد شحاتة على الدائرة وبجواره دونجا وعبد الله السعيد".

وتابع: "مصطفى شلبي حينما دفع به في الشوط الثاني نشط الجبهة اليسرى لأن فريق مودرن فيوتشر كان يستغل ثغرة نداي طيلة أحداث الشوط الأول، كان يجب إراحة زيزو والدفع به في أجزاء صغيرة. ماذا قدم اللاعب اليوم ؟ بالتأكيد لا شيء والسبب معروف وهو الإرهاق".

مدرب على باب الله

وأكمل رضا عبد العال حديثه مقيمًا المدرب البرتغالي جوزيه جوميز من الناحية الفنية: "حينما قلت أن هذا الرجل "على باب الله" لم يصدقني أحد وها قد ظهرت إمكانياته للجميع هو مدرب (كمسري)".

وتابع لاعب الزمالك السابق: "جوميز يمتلك لاعبين قادرون على جعل الزمالك برشلونة، ولكنه مدرب عقيم وأريد أن أقول له، أين زياد كمال ألم يكن من أفضل اللاعبين في مباراة نهضة بركان وجاء للنادي بـ30 مليون جنيه؟ أين دوره مع الفريق".

وأشار عبد العال: "جوميز لا يحب هؤلاء، زياد كمال، محمد شحاتة، مهاب ياسر، محمد عاطف، ياسر حمد، وبالتالي لن نراهم مع الفريق بأدوار حقيقية هذا الموسم".

هل يمتلك الزمالك أملا في بطولة الدوري؟

وعن إمكانية تحقيق الزمالك لقب الدوري المصري هذا الموسم قال رضا عبد العال: "الزمالك فقد بطولة الدوري بسبب جوميز، الفريق لن يحتل المركز الرابع حتى في نهاية الموسم. كان هناك أملا في المنافسة على المركز الثاني في حال الفوز على الإسماعيلي، الجونة وسموحة ولكن حظوظ الفريق انتهت مع هذا المدرب".

الحل لإنقاذ وضع الفريق في بطولة الدوري

واقترح رضا عبد العال حلا لمشكلة الزمالك الفنية من وجهة نظره بالقول: "بالتأكيد الحل هو رحيل هذا المدرب بنهاية الموسم والإتيان بمدرب أجنبي يليق بنادي الزمالك ويمتلك خبرات".

واختتم رضا عبد العال تصريحاته موضحا: "لا بد أن يتعاقد نادي الزمالك مع مدرب مثل تاكيس جونياس وأراهن عليه لو حصل على الفرصة (هينيم فرق الدوري من المغرب) هذا المدرب ظُلم مع بيراميدز لأنه لم يمتلك إعلام وجمهور، حينما تولى قيادة وادي دجلة أخرج لاعبين هم الآن نجوم الدوري المحلي وكان يرهق الأهلي والزمالك في مواجهاته مع القطبين".