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أحمد جودة - القاهرة - اتهم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لوكاس باكيتا، لاعب ويستهام يونايتد، بارتكابه 4 انتهاكات للوائح المراهنات.

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بصدد إيقاف لاعب وست هام

وزعم اتحاد الكرة الإنجليزي في بيان أن باكيتا "رغب بشكل مباشر في التأثير على المباريات من خلال السعي عمدا للحصول على بطاقة سواء صفراء أو حمراء من حكام المباريات، لأغراض غير لائقة، هدفها جلب الربح لشخص أو أكثر من خلال المراهنات".

وينفي اللاعب الدولي البرازيلي ارتكاب أي مخالفات لكن الاتحاد الإنجليزي اتهمه فيما يتعلق بسلوكه في المباريات ضد ليستر سيتي في نوفمبر 2022، وأستون فيلا في مارس 2023، وليدز يونايتد في مايو 2023، وبورنموث في أغسطس الماضي.

وقال باكيتا في بيان: "أنا مندهش ومنزعج للغاية ومنزعج من قرار الاتحاد الإنجليزي بتوجيه الاتهام لي. لمدة تسعة أشهر، تعاونت في كل خطوة من التحقيقات وقدمت كل المعلومات التي أستطيعها. أنفي تلك المزاعم جملة وتفصيلا وسأقاتل بكل ما لدي من قوة. لتبرئة اسمي، ونظرا للتحقيقات الجارية حاليا، لن أدلي بأي تعليق آخر".