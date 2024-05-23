نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرزهم الجوهري.. كولر على موعد مع معادلة رقم 6 مدربين في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهدف السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي مع المارد الأحمر.

وتوج كولر بلقب دوري أبطال إفريقيا العام الماضي مع الأهلي على حساب الوداد المغربي، ويأمل في حصد اللقب مجددًا هذا الموسم.

ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي يوم السبت المقبل، على أرضية استاد القاهرة الدولي، وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي بين الفريقين دون أهداف.

6 مدربين حصدوا دوري أبطال إفريقيا "مرتين"

وفي حالة تتويج مارسيل كولر بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية مع الأهلي سيعادل رقم 6 مدربين نجحوا قبله في حصد لقب البطولة مرتين خلال مسيرتهم التدريبية هم:

- محمود الجوهري

المدرب المصري حصد لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، الأولى مع النادي الأهلي في نسخة عام 1982، بينما كرر الإنجاز نفسه مع الزمالك عام 1993.

- معين الشعباني

التونسي معين الشعباني نجح في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا مرتين مع الترجي التونسي عامي 2018، 2019.

- سيلستين تامبوي لاي

حصد المدرب الكونغولي لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا عامي 1967، 1968 مع فريق مازيمبي بطل الكونغو الديمقراطية.

- أوسكار فولوني

توج المدير الفني الأرجنتيني بلقب دوري أبطال إفريقيا عام 1998 مع فريق أسيك ميموزا الإيفواري، وفي العام التالي حصد اللقب مجددًا ولكن هذه المرة مع الرجاء المغربي.

- بوبكر فوفانا

حصد بوبكر فوفانا لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين مع فريق هافيا كوناكري الغيني عامي 1975، 1977.

- ستيفان زيفوتكو

المدرب البولندي حصد لقب دوري أبطال إفريقيا مع فريق شبيبة القبائل الجزائري عام 1981، وبعد 9 سنوات عاد وحصد اللقب القاري مجددًا مع بطل الجزائري عام 1990.

