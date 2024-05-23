الرياضة

مدرب يوكوهاما: علينا أن نعاني إذا أردنا الفوز بلقب دوري أبطال آسيا أمام العين

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أحمد جودة - القاهرة - أكد هاري كيويل، مدرب نادي يوكوهاما مارينوس أن فريقه "سيعاني" من أجل الفوز بدوري أبطال آسيا رغم فوزه 2 /1 على ضيفه العين الإماراتي في ذهاب نهائي البطولة.

مدرب يوكوهاما: علينا أن نعاني إذا أردنا الفوز بلقب دوري أبطال آسيا أمام العين

وقال المدرب الأسترالي في تصريحات عبر موقع الاتحاد الآسيوي "لم أشعر أبدًا بالخوف من أي تحد، وسأتأكد من أن فريقي لا يخاف هذا التحدي".

وأضاف: "سيكون الأمر صعبًا، ولكن للفوز بلقب دوري أبطال آسيا يجب أن يكون الأمر صعبًا، لا شيء يُمنح مجانًا، عليك أن تدفع مقابل ذلك، عليك أن تعمل من أجل ذلك".

وأتم: "علينا أن نعاني إذا أردنا الفوز بهذا اللقب".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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