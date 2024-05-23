نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب يوكوهاما: علينا أن نعاني إذا أردنا الفوز بلقب دوري أبطال آسيا أمام العين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد هاري كيويل، مدرب نادي يوكوهاما مارينوس أن فريقه "سيعاني" من أجل الفوز بدوري أبطال آسيا رغم فوزه 2 /1 على ضيفه العين الإماراتي في ذهاب نهائي البطولة.

مدرب يوكوهاما: علينا أن نعاني إذا أردنا الفوز بلقب دوري أبطال آسيا أمام العين

وقال المدرب الأسترالي في تصريحات عبر موقع الاتحاد الآسيوي "لم أشعر أبدًا بالخوف من أي تحد، وسأتأكد من أن فريقي لا يخاف هذا التحدي".

وأضاف: "سيكون الأمر صعبًا، ولكن للفوز بلقب دوري أبطال آسيا يجب أن يكون الأمر صعبًا، لا شيء يُمنح مجانًا، عليك أن تدفع مقابل ذلك، عليك أن تعمل من أجل ذلك".

وأتم: "علينا أن نعاني إذا أردنا الفوز بهذا اللقب".