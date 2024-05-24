الهلال يضرب الطائي بثلاثية في الدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - نجح الفريق الكروي الأول بنادي الهلال، في تحقيق الفوز على نظيره الطائي (3-1) ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، بثلاثية مقايل هدف.

الهلال يفوز على الطائي في الدوري السعودي

سجل سالم الدوسري نجم فريق الهلال، هدف فريقه الوحيد في اللقاء عند الدقيقة 17 من عمر المباراة.

وجاء هدف الدوسري في الدقيقة 17 من تمريرة رائعة من لودي ظهير أيسر الزعيم، كما شهدت المباراة تحصل سعود عبد الحميد لاعب الهلال على بطاقة صفراء عند الدقيقة 22 بعد تدخل قوي على لاعب الطائي.

وأحرز ميشيل ديلجادو نجم وسط الهلال الهدف الثاني لصالح فريقه عند نهاية الشوط الأول للمباراة، وتحصل على بطاقة صفراء عقب الهدف مباشرةً بسبب احتفاله الغير أخلاقي.

وأضاف مالكوم، الهدف الثالث لصالح الزعيم عند الدقيقة 60 من زمن المباراة بعد تمريرة ميشيل ديلجادو.

وتمكن الطائي من تسجيل الهدف الوحيد له في اللقاء عند الدقيقة 64 عن طريق أندرية كورديا.

ويدخل الهلال تلك المواجهة وهو متحصل على بطولة الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بعد حصد 90 نقطة في 32 مباراة، وبهذا الفوز وصل للنقطة 93.

ويحتل الطائي المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 31 نقطة.