أحمد جودة - القاهرة - تفاصيل بطولة الألعاب الرياضية بأكتوبر

شارك لاعبي محافظة المنوفية في أول بطولة العاب شتوية تقام في مصر والشرق الاوسط والتي أقيمت في سكي مصر بمدينة 6 اكتوبر.



وأشار الكابتن محمد الدسوقي نائب رئيس الاتحاد المصري للبوتشا أنة قد حصل اللاعب محمد ابراهيم فتحي علي ميداليتين فضيتين في السباقات ممثلا عن نادي تلا الرياضى قام بتدريب اللاعب المدربة أية علاء الدين عبد الخالق.



تأتي المشاركة لاختيار اللاعبين المشاركين في دورة الألعاب العالمية تورينو 2025