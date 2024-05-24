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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد غانم سلطان، نجم الزمالك السابق، أن الفارس الأبيض استحق الحصول على لقب كأس الكونفدرالية عن جدارة.

أحمد غانم: هدف الجزيري ساهم بشكل كبير في تتويج الزمالك بالكونفدرالية

وقال غانم في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي مينا ماهر، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "هدف سيف الدين الجزيري في مباراة الذهاب أمام نهضة بركان من الأسباب الرئيسية لفوز الزمالك ببطولة الكونفدرالية، ومباراة الذهاب كانت ممتعة للغاية من جانب اللاعبين والهدف كان رائع لأحمد حمدي".

وأضاف: "الزمالك كان من الممكن أن يفوز بأكثر من هدف أمام نهضة بركان لولا الضغوط التى عانى منها اللاعبين خلال اللقاء".

وأوضح: "الزمالك يتعرض لظلم تحكيمي بشكل واضح في مباراة سموحة كان لنا ركلة جزاء واليوم أمام فيوتشر لنا ايضا ركلة جزاء لمصطفى شلبي، وتقنية الفيديو لم يستخدمها الحكام بشكل جيد".

