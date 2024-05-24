نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. نجم الزمالك يكشف كواليس عودة بن شرقي إلى القلعة البيضاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحاول إدارة نادي الزمالك، العمل على التعاقد مع بعض الصفقات الهامة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، للعودة من جديد إلى المنافسة على البطولات.

ونجح نادي الزمالك في تحقيق لقب كأس الكونفدرالية الإفريقية، بعد الفوز أمام نظيره نهضة بركان المغربي، بهدف دون رد.

- بن شرقي يقترب من الزمالك

وشهدت الساعات الأخيرة جدلا واسعا بعد إعلان رحيل المغربي أشرف بن شرقي عن صفوف نادي الريان القطري، بعد انتهاء موسمه مع الفريق.

وأكد محمد عبد المنصف نجم نادي الزمالك عبر شاشة قناة إم بي سي مصر مع مهيب عبد الهادي:" توجد رغبة من جانب إدارة الزمالك لعودة أشرف بن شرقي من جديد إلى القلعة البيضاء".

وتابع:" العائق في المفاوضات السابقة كانت الجانب المادي ولكن الآن الصفقة أصبحت مجانية".

وأختتم:" الجماهير ستقوم بالضغط على الإدارة لحسم صفقة بن شرقي في الفترة القادمة، واللاعب يتمتع بحب جماهير الأبيض بشكل كبير، وله أفضلية في العودة عن طارق حامد وفرجاني ساسي".