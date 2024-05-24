نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من هو بديل معلول؟.. كولر يفجر مفاجأة لجماهير الأهلي قبل موقعة الترجي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق كرة القدم بالنادي الأهلي، على بديل النجم التونسي علي معلول، بعد إصابته الأخيرة بوتر أكيليس في مباراة الذهاب أمام الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الفارس الأحمر نظيره الترجي، في مواجهة الإياب مساء غدا السبت الموافق 25 مايو الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

- كولر يستقر على بديل معلول

وأكد الإعلامي أحمد شوبير عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس:" كولر لديه حلين في مركز الظهير الأيسر لخلافة علي معلول، بعد إصابته الأخيرة".

وتابع:" كريم فؤاد وأحمد نبيل كوكا، هم الذين سيكونوا متاحين للعب كظهير أيسر في مواجهة الإياب أمام نظيره الترجي التونسي في نهائي إفريقيا".

وأختتم:" كريم فؤاد أقرب لمواصلة دوره الذي خاضه في مواجهة الذهاب كظهير أيسر، خاصة وأن خط الوسط شبه محسوم بمشاركة إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق".

