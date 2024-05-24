نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ليس رمضان صبحي.. نجم بيراميدز يتمسك بالرحيل إلى الزمالك في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
تضع إدارة نادي الزمالك، بعض الأسماء القوية والمرشحة لتدعيم صفوف الفريق الأول للقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد محاولات الإدارة لحل أزمة إيقاف قيد الفريق.
- مصطفى فتحي يطلب العودة إلى الزمالك
وأكد الناقد الرياضي محمد البنهاوي عبر شاشة أون تايم سبورت مع ابراهيم عبد الجواد:" الزمالك أغلق ملف التعاقد مع رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد اتفاق اللاعب على تجديد عقده".
وتابع:" المفاوضات كانت قريبة لضم رمضان صبحي في الموسم الأخير له لتجنب وضع مبلغ مادي كبير للموافقة على بيع اللاعب".
وواصل:" مصطفى فتحي يصر على الانضمام إلى نادي الزمالك، ويعرف أن رحيله جاء في مناخ غير طبيعي والأن الأوضاع مستقرة ويتمنى عودته".
وأختتم:" فتحي وعد مسؤولي الزمالك أنه سوف يتحدث مع إدارة بيراميدز للرحيل بعد نهاية بطولة الدوري المصري الممتاز ومحاولة حسم اللقب للتأثير على قرار رحيله".