الرياضة

ليس رمضان صبحي.. نجم بيراميدز يتمسك بالرحيل إلى الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة -  

تضع إدارة نادي الزمالك، بعض الأسماء القوية والمرشحة لتدعيم صفوف الفريق الأول للقلعة البيضاء، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد محاولات الإدارة لحل أزمة إيقاف قيد الفريق.

- مصطفى فتحي يطلب العودة إلى الزمالك

وأكد الناقد الرياضي محمد البنهاوي عبر شاشة أون تايم سبورت مع ابراهيم عبد الجواد:" الزمالك أغلق ملف التعاقد مع رمضان صبحي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد اتفاق اللاعب على تجديد عقده".

وتابع:" المفاوضات كانت قريبة لضم رمضان صبحي في الموسم الأخير له لتجنب وضع مبلغ مادي كبير للموافقة على بيع اللاعب".

وواصل:" مصطفى فتحي يصر على الانضمام إلى نادي الزمالك، ويعرف أن رحيله جاء في مناخ غير طبيعي والأن الأوضاع مستقرة ويتمنى عودته".

وأختتم:" فتحي وعد مسؤولي الزمالك أنه سوف يتحدث مع إدارة بيراميدز للرحيل بعد نهاية بطولة الدوري المصري الممتاز ومحاولة حسم اللقب للتأثير على قرار رحيله".
 

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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