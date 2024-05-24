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أحمد جودة - القاهرة -

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن الحضور الجماهيري ميزة كبيرة لأي فريق، ولاعبي الأهلي لعبوا النهائيات خلال السنوات الماضية داخل وخارج مصر في حضور السعة الكاملة، مشيرًا إلى أن الجمهور لن يشكل ضغط سلبي على الفريق الأحمر مطلقًا، والجماهير المصرية لها دور إيجابي كبير، وسبق وتعرض المارد الأحمر لصعوبات، وتخطى تلك المواقف بدعم الجمهور.

ناقد رياضي: الحضور الجماهيري ميزة كبيرة لأي فريق.. أفشة اللاعب الوحيد يمنح الأهلي استحواذ

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الاعلام التونسي تحدث عن ايجابية حضور جماهير الأهلي في لقاء الترجي التونسي، ومدى التأثير الكبير لهم".

وأضاف: "أي مدير فني يتعاون مع مخطط الأحمال لوضع البرنامج الأفضل لتجهيز كل اللاعبين للوصول إلى أفضل فورمة فنية، وأن يختم اللاعبين الموسم وهم في أفضل فورمة فنية، وكل فريق يبني خططه على مواعيد المباريات، وكولر مميز جدًا في موضوع الأحمال".

وواصل: "كوكا هو اللاعب الوحيد الذي يغير شكل وسط ملعب الاهلي، لكن اصابته بالتأكيد وغيابه عن لقاء الذهاب يقلل من حظوظه في اللعب أساسيًا، ومن الصعب المغامرة بوجوده، وأحمد عبدالقادر من الممكن أن يشارك في الشوط الثاني لاستغلال المساحات خصوصا لو كان الأهلي متقدم في النتيجة".

وأكمل: "تجربة كريم فؤاد في الظهير الأيسر سوف تكون قريبة من عمر كمال عبدالواحد، وهو قادر على القيام بالواجبات الهجومية، ياسين مرياح وتوغاي مدافعي الترجي يتعاملون جيدًا مع الكرات العرضية، لكن الأفضل الاعتماد على حسين الشحات وبيرسي تاو واستغلال الأخطاء الدفاعية للظهيرين في الترجي".

وزاد: "التوجولي روجير أهولو من العناصر الجيدة ويقوم ببناء اللعب من وسط الملعب، ويتسلم منه الكرة حسام تقا، لذلك لا بد من الضغط القوي من اكرم توفيق ومروان عطية، لمنع الترجي من الخروج بالكرة".

وتابع: "موديست قد يشارك في حالة تقدم الأهلي بنتيجة كبيرة لـ اضاعة الوقت فقط، لكن الأهلي سيدفع بـ كهربا في حال حاجته لمهاجم آخر بخلاف وسام ابوعلي".

وأكد: "أفشة أكثر لاعب يمنح الاستحواذ للأهلي، امام عاشور يلعب على المرمى مباشرة، وفي لقاء الذهاب شارك أفشة بشكل ايجابي ومنح الاستحواذ للأهلي خلال الوقت الذي شارك فيه، وسيكون له دور في اللقاء، وكولر دائما يقوم بتغيير الجناحين في بعض المباريات لذلك من الوارد تطوير اللعب باشراك رضا سليم وعبدالقادر خلال وقت معين من المباراة لمباغتة الخصم".

