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أحمد جودة - القاهرة -

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن الجمهور دائمًا يكون له دور كبير في المباريات النهائية بالبطولات الكبرى، والشحن الجماهيري والحماس يجعل أي فريق يقدم أفضل مستوياته في المستطيل الأخضر، مشيرًا إلى أن المباريات النهائية التي أقيمت بجماهير في مصر خلال السنوات الأخيرة، كان هناك دورًا واضحًا للجمهور، سواء الأهلي أو الزمالك أو منتخب مصر.

أحمد عيد عبد الملك: كولر ناجح في السيطرة على الأهلي وسيعتمد على الضغط العالي

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كولر ناجح في السيطرة على لاعبي الأهلي، وهناك منافسة كبيرة بين اللاعبين في المراكز، والمدير الفني قادر على السيطرة بشكل جيد على كل الأمور، ووجود لاعبين مميزين في كل مراكز يتطلب وجود العدالة، وكولر ناجح في ذلك، وأرى أنه طبق العدالة جيدا مع الجميع إلا مع بيرسي تاو".

وأضاف: "هناك عناصر تستحق اللعب بدلا من تاو الذي يعتبر من أقل اللاعبين حاليا، لكن كولر صبر عليه كثيرًا، والوحيد الذي لا يوجد له شبيه في الأهلي هو (إمام عاشور) وهو اللاعب الأفضل في مصر، لأنه كواليتي مختلف، ولم يظهر مستواه مع الأهلي حتى الآن أو يقدم 50% مما كان يفعله مع الزمالك".

وأكمل: "الأهلي من المفترض أن يلعب بتوازن كبير في الدفاع والهجوم، وسيلعب بـ اكرم وامام عاشور ومروان في خط الوسط، وكريم فؤاد سبق ولعب كثيرا في الجبهة اليسرى، وكان مع انبي في وجود حلمي طولان يشارك في هذا المركز، وانتقل للأهلي وهو ظهير أيسر في الأساس".

وزاد: "هناك ميزة جيدة في الأهلي وهي أن مستويات لاعبي الفريق متقاربة عكس الزمالك الذي يتأثر بغياب أي لاعب، والأحمر استطاع عمل اسكواد قوي، بخلاف العناصر الشابة الموجودة في صفوف الفريق".

وواصل: "كولر سيعتمد على الضغط العالي من بداية المباراة مع الحماس الجماهيري ودفعة اللاعبين، واللعب بشكل سريع في بداية اللقاء، ودفاع الترجي يعاني من اللعب على الأرض لكنهم يسيرون بشكل جيد في البطولة حتى الآن، مع حارس المرمى، ولا بد من استغلال سرعات الجناحين واللعب من العمق ومنح الظهيرين حرية هجومية، والضغط المبكر سيكون ميزة كبيرة للأهلي".

وأشار إلى أن الترجي التونسي لن يحضر كثيرا من الخلف وسوف يعتمد على الكرات الطولية، خصوصا أن وسام أبوعلي يمتاز بالشراسة في الضغط، وإمام عاشور سيكون له دور كبير في الاستحواذ والسيطرة على وسط الملعب والتسديد من خارج المنطقة. ومن الأفضل منحه تكليفات هجومية للعب في الجبهة اليسرى بجوار كريم فؤاد وحسين الشحات.

وأضاف: "إمام عاشور لديه مزايا هجومية جيدة، ولا بد أن يكون هناك ربط مع وسام أبوعلي، مع مساعدة اللاعبين له في التحضير جيدا من أجل التسديد القوي من خارج منطقة الجزاء، ومن الوارد الدفع بـ رضا سليم في الشوط الثاني لإنه يمتلك سرعات عالية، واعتقد أن افشة سوف يلعب المباراة على أي حال، خصوصا خلال أخر عشر دقائق سيكون في حاجة شديدة لوجوده في الملعب لأنه يمنح الأهلي الاستحواذ دائما".

