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أحمد جودة - القاهرة -



حرص خالد جلال، المدير الفني الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على توجيه النصيحة لأحمد فتوح الظهير الأيسر للقلعة البيضاء، مُشيرًا إلى أن الجانب الهجومي للاعب قد انخفض كثيرا في الفترة الماضية.

لمصلحة الزمالك.. خالد جلال يوجه نصيحة من ذهب لأحمد فتوح



وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "فرص الزمالك قليلة في المباريات، وجوميز يلعب دائمًا على نظرية الاستحواذ، وذلك لأن الطرفين لا يجيدان المساندة".



وأضاف: "أحمد فتوح قبل فترة خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني السابق للزمالك كان يصل لأخر نقطة في الملعب ثم يرسل العرضية".



وتابع: "أحمد فتوح مع المدرب الكولومبي أوسوريو كان ينضم لخط الوسط، وأصبح دوره يشبه دور ترينت أرنولد مع ليفربول الإنجليزي، ثم بدأ في الاعتياد على ذلك".



واختتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "على أحمد فتوح العمل على الجانب الهجومي وتدعيم الجناح الأيسر في المباريات، لأن هذا الجانب انخفض كثيرًا، وهذا سيساعد الزمالك كثيرًا".

