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أحمد جودة - القاهرة -



أكد خالد جلال، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، أن ميجيل كاردوسو، مدرب فريق الترجي التونسي يعتمد على التحفظ في أسلوب لعبه، وذلك قبل مواجهة النادي الأهلي في إياب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

مدرب الزمالك السابق.. يكشف نقاط القوة والضعف لدى الأهلي والترجي التونسي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا



وقال خالد جلال في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مباراة الأهلي والترجي صعبة، لأن الترجي يعتمد على التحفظ، هو لا يسجل أهداف كثيرة، ويعتمد على إحراز هدف، وفعل ذلك أمام ماميلودي صن داونز".



وأضاف: "ستاد القاهرة وكثافة الجماهير سيكون لهما عاملًا كبير في مباراة الإياب بين الأهلي والترجي.. مباراة الذهاب كان بها تحفظ كبير من الجانبين، والأهلي كان له الحق في ذلك".



وتابع: "مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي يعتمد على الأسلوب الهجومي ويضغط من أول دقيقة، أما الترجي كان يلعب على التحفظ في ملعبه وأمام جماهيره، والأظهرة لم تقم بأي جوانب هجومية".



وأتم خالد جلال تصريحاته قائلًا: "يان ساس، نجم الترجي كان يتراجع لمنتصف الملعب، وليس له أي جوانب هجومية، والفريق لم يقم بتشكيل أي فرصة على مرمى الأهلي".

