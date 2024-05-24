الرياضة

نجم الأهلي السابق: نتيجة صفر صفر خادعة.. والترجي فريق متمرس

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف عمرو انور نجم النادي الأهلي السابق، في تصريحات خاصة لبرنامج ملعب الشمس، ان التعادل السلبي الذي حققه المارد الأحمر سلاح ذو حدين

نجم الأهلي السابق: نتيجة صفر صفر خادعة.. والترجي فريق متمرس

واكد نجم الأهلي السابق ان الأهلي قادر على تحقيق الانتصار والتتويج باللقب ولكن بشرط الجدية والضغط العالي من اول دقيقة.

و تابع انور:" على الأهلي الحذر، الترجي استطاع تحقيق الانتصار على صن داونز في جنوب افريقيا، لا بد من استغلال عاملي الأرض والجمهور وفرض الضغط العالي على ابطال تونس منذ بداية اللقاء.

و اختتم عمرو انور تصريحاته:" اثق في لاعبي الأهلي، قادرون على تحقيق الانتصار، يمتلكون من الخبرات ما يؤهلهم بالعبور بالمباراة إلى بر الأمان.
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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