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أحمد جودة - القاهرة -

وجه " اسماعيل يوسف" نجم نادي الزمالك السابق عبر برنامج ملعب الشمس مع الاعلامي عبد الناصر زيدان، التهنئة لمنظومة نادي الزمالك ولجماهير الفارس الأبيض بعد تتويج القلعة البيضاء بلقب الكونفدرالية الثاني في تاريخ النادي.

إسماعيل يوسف: عمر جابر والمثلوثي صمام أمان الزمالك.. ومباراة فيوتشر قرصة ودن

واضاف يوسف:" الزمالك عمل ملحمة في الكونفدرالية، ومنظر الجماهير في النهائي حاجة تشرف وتفرح، مبروك لنادي الزمالك لاعبيه ومسئوليه وجماهيره العظيمة".

وأكمل تيجانا حديثه عن تعادل نادي الزمالك مع فريق مودرن فيوتشر مساء الأمس، مؤكدًا ان الفريق كان أقرب لتحقيق الانتصار ولكن اهدار الفرص حال دون ذلك

اختتم نجم الزمالك السابق حديثه: "عمر جابر وحمزة المثلوثي صمام أمان لنادي الزمالك، شايلين الفريق شيل الفترة الأخيرة، عمر يستاهل جائزة رجل المباراة النهاردة وده تكليل لمجهوده منذ بداية تواجد جوميز".

