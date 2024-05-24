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أحمد جودة - القاهرة -



كشف محمد عبد المنصف، حارس مرمى نادي الزمالك السابق، عن دعمه لفريق الأهلي في المواجهة الحاسمة أمام الترجي التونسي بنهائي دوري أبطال إفريقيا للنسخة الحالية 2024، موضحا بأن تلك الأمر هو واجب على جميع المصريين.

نجم الزمالك السابق: تشجيع الأهلي أمام الترجي بنهائي إفريقيا واجب على الجميع





ويستضيف الأهلي نظيره الترجي التونسي، يوم السبت المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا، على ستاد القاهرة الدولي، لتحديد الفائز بالاميرة السمراء خاصةً وأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.



وقال حارس الزمالك السابق في تصريحات تلفزيونية عبر قناة MBC مصر: "تشجيع الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا واجب علينا لأنه يمثل مصر، وجماهير القلعة الحمراء شجعت الفارس الأبيض في نهائي الكونفدرالية".



واتم تصريحات قائلًا:" لا يوجد خطأ في تلك الأمر خاصةً وأن المنافسة لا تجمع الفريقين، مشددا بأن نادي الزمالك لا يزال ينافس على لقب الدوري المصري لهذا الموسم.

