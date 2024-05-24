الرياضة

عبد الناصر زيدان يؤكد تأجيل دور الـ32 من بطولة كأس مصر

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أحمد جودة - القاهرة -  

كشف عبد الناصر زيدان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه التلفزيوني " ملعب الشمس"، ان مباريات الدور ال 32 من بطولة كأس مصر سيتم تأجيلها.

عبد الناصر زيدان يؤكد تأجيل دور الـ32 من بطولة كأس مصر

و أكد عبد الناصر:" على مسئوليتي الشخصية مباراة الزمالك وبروكسي تم تأجيلها رسمي، والأهلي لو عايز يأجل هيأجل، وده اللي هيحصل"

اضاف زيدان:" في حال تواجد 3 لاعبين من كل فريق سينضمون لمنتخباتهم، يستطيع الفريق تقديم شكوى ومن ثم ستأجل المباراة، وهو أمر ينطبق على كافة الفرق المشاركة في النسخة الجارية من كأس مصر.

 

اختتم زيدان:" هي دي اللوائح ومفيش اي تعديل، كل اللي هيتم ان الماتشات هتتأجل وفي الآخر مصلحة منتخب مصر فوق اي اعتبار "
 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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