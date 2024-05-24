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أحمد جودة - القاهرة -

كشف عبد الناصر زيدان في تصريحات تليفزيونية عبر برنامجه التلفزيوني " ملعب الشمس"، ان مباريات الدور ال 32 من بطولة كأس مصر سيتم تأجيلها.

عبد الناصر زيدان يؤكد تأجيل دور الـ32 من بطولة كأس مصر

و أكد عبد الناصر:" على مسئوليتي الشخصية مباراة الزمالك وبروكسي تم تأجيلها رسمي، والأهلي لو عايز يأجل هيأجل، وده اللي هيحصل"

اضاف زيدان:" في حال تواجد 3 لاعبين من كل فريق سينضمون لمنتخباتهم، يستطيع الفريق تقديم شكوى ومن ثم ستأجل المباراة، وهو أمر ينطبق على كافة الفرق المشاركة في النسخة الجارية من كأس مصر.

اختتم زيدان:" هي دي اللوائح ومفيش اي تعديل، كل اللي هيتم ان الماتشات هتتأجل وفي الآخر مصلحة منتخب مصر فوق اي اعتبار "

