الرياضة

رئيس فيوتشر: عودة الجماهير روح كرة القدم.. ومكسب كبير حتى لفرق المؤسسات

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أحمد جودة - القاهرة -  

صرح المهندس" وليد دعبس" رئيس نادي مودرن فيوتشر، بفرحته العارمة بعد القرار الصادر من الاتحاد المصري لكرة القدم بزيادة اعداد الجماهير خلال ما تبقى من الموسم.

رئيس فيوتشر: عودة الجماهير روح كرة القدم.. ومكسب كبير حتى لفرق المؤسسات

وتابع دعبس:" الجماهير روح اللعبة، تواجدهم يضيف بهجة كبيرة للاعبين في كافة الفرق، وستصبح ذات تأثير أكثر على فرق المؤسسات والشركات.


وأكد رئيس فيوتشر:" ان اعداد جماهير فرق المؤسسات قليل للغاية، ولذلك فتواجد جماهير الاندية الشعبية باعداد كبيرة سيضيف طابع السحر على كلا الفريقين وهو ما سيعود بنفعه على اللاعب المصري بصفة عامة.

و اختتم دعبس تصريحاته: "نتمنى الفوز للنادي غدًا وتحقيق بطولة إفريقيا، حتى نشاهد سوبر مصري بين القطبين الأهلي والزمالك".
 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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