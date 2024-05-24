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أحمد جودة - القاهرة -

صرح المهندس" وليد دعبس" رئيس نادي مودرن فيوتشر، بفرحته العارمة بعد القرار الصادر من الاتحاد المصري لكرة القدم بزيادة اعداد الجماهير خلال ما تبقى من الموسم.

رئيس فيوتشر: عودة الجماهير روح كرة القدم.. ومكسب كبير حتى لفرق المؤسسات

وتابع دعبس:" الجماهير روح اللعبة، تواجدهم يضيف بهجة كبيرة للاعبين في كافة الفرق، وستصبح ذات تأثير أكثر على فرق المؤسسات والشركات.



وأكد رئيس فيوتشر:" ان اعداد جماهير فرق المؤسسات قليل للغاية، ولذلك فتواجد جماهير الاندية الشعبية باعداد كبيرة سيضيف طابع السحر على كلا الفريقين وهو ما سيعود بنفعه على اللاعب المصري بصفة عامة.

و اختتم دعبس تصريحاته: "نتمنى الفوز للنادي الأهلي غدًا وتحقيق بطولة إفريقيا، حتى نشاهد سوبر مصري بين القطبين الأهلي والزمالك".

