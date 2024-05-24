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أحمد جودة - القاهرة -

أكد سيد معوض نجم الكرة المصرية السابق، أن مباراة الأهلي أمام الترجي التونسي ستكون صعبة جدًا، وتحتاج لتركيز شديد، والفريق لم يخوض لقاء الإياب على ملعبه في نهائي دوري الأبطال منذ عام 2007، كما أن الفريق يعاني من بعض الغيابات المؤثرة على رأسها علي معلول وعمرو السولية، متمنيًا أن يكون هناك توفيق كبير لدى اللاعبين، والجمهور سيكون عامل مؤثر، وهي النقطة التي قد تسهل اللقاء على الأهلي لتحقيق المكسب.

سيد معوض: كولر ليس مطالب بتغيير لاعبين في التشكيل والترجي لايمتلك لاعب خطير

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "الأهلي قادر على تحقيق الفوز بشرط البدء بضغط قوي والهجوم بشكل مكثف، وأن يتم البدء بشكل قوي عكس لقاء الذهاب، والمباراة تحتاج للهدوء والتركيز والثقة في الفريق طوال الـ90 دقيقة من أجل المكسب، وهناك مفاتيح لعب كبيرة في اللقاء".

وأضاف: "الأهلي استغل إيجابية الجناحين في البطولة السابقة، وغياب معلول مؤثر في الركلات الثابتة، وأتمنى أن يظهر الأهلي ببداية قوية وأن يكون حسين الشحات وبيرسي تاو لهم دور إيجابي، وفريق الترجي لو لم يقلق في الملعب سيحصل على الثقة ويزيد مستواه في الملعب، ولا يجب منحهم نقطة تفوق مطلقا، هذه المباراة يجب أن يستعيد تاو مستواه وأن يظهر بشكل قوي، لأنه يمتلك القدرة على قيادة الأهلي للمكسب، كذلك وسام أبوعلي يمتلك سرعات ومهارات ولا بد من استغلاله جيدا ومساعدته من الجناحين".

وأكمل: "دفاع الأهلي ظهر بشكل جيد في المباراة الأولى، ولم يشكل الترجي خطورة حقيقية، ولا بد أن يركز المدافعين واللعب بشكل قوي، وعدم المغامرة مطلقًا داخل منطقة الجزاء، والتعامل بقوة مع مهاجمي الفريق التونسي، ودائما عيوب نتيجة التعادل السلبي هو الخوف من استقبال أي هدف، وكولر لن يجري تغييرات كثيرة على تشكيلة الأهلي ولن يغامر بالدفع بأي لاعب جديد".

وتابع: "كولر ليس مطالب بتغيير لاعبين في التشكيل، لكن هناك مهام أكثر يجب أن يحصل عليها عناصر الفريق، مع منح تعليمات لـ حسين الشحات وتاو بضرورة الاختراق والاعتماد على تحركات وسام أبوعلي، وكريم فؤاد لاعب جيد ويمتلك القدرة على اللعب في الظهير الأيسر ولديه ميول هجومية لكن بالطبع ليس بنفس مستوى معلول، والجمهور سيكون حافز للاعبين.. والشحات وتاو هم الثنائي الذي سيكون له الكلمة العليا في أداء الأهلي".

وزاد: "من الصعب مشاركة كوكا في خط الوسط، وأكرم توفيق كان من نجوم اللقاء الأول، والترجي التونسي لا يمتلك لاعب خطير، لكن الحارس مميش موفق بشكل واضح خصوصا في لقاء صنداونز، والترجي التونسي على مدار تاريخه يمتاز بوجود المدافعين اصحاب الطول العالي، والاعتماد على السرعات من جانب الأهلي سيكون نقطة فاصلة، والبداية لو كانت جيدة سيحقق الأهلي نتيجة تاريخية".

وحذر معوض مدافعي الأهلي من الأخطاء والفلسفة الزائدة داخل منطقة الجزاء، في ظل احتمال وجود ضغط على رامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم، ومباريات النهائي لا تتحمل أي خطأ، كما أن ثنائي الدفاع في الأهلي لديهم دور كبير في الكرات الثابتة مع وسام أبوعلي لاجادتهم اللعب بالرأس.

