نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الاهلي ضد الترجي في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستضيف فريق الأهلي، منافسه فريق الترجي التونسي، يوم السبت 25 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي والترجي التونسي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الترجي

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - كريم فؤاد.

خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أكرم توفيق.

خط الهجوم: حسين الشحات - وسام أبو علي - بيرسي تاو.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي ضد الترجي

تذاع تلك المباراة بين فريقي الأهلي والترجي التونسي عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD، حيث تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري.