نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد الترجي في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يحل فريق الترجي التونسي، ضيفا ثقيلا على حساب فريق الأهلي، يوم السبت 25 مايو، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي ضد الترجي في إياب نهائي دوري ابطال افريقيا

تذاع تلك المباراة بين فريقي الأهلي والترجي التونسي عبر قناة بي إن سبورتس 6 HD، حيث تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس بشكل حصري.

ويقوم بالتعليق على هذه المباراة، التونسي عصام الشوالي، والمصري علي محمد علي، حيث قررت قناة بي إن سبورتس تعيين معلقين مختلفين بنفس جنسية طريقي النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب بين فريقي الأهلي والترجي التونسي، بنتيجة التعادل السلبي، خلال اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب رادس.

تُقام المباراة بين فريقي الأهلي والترجي التونسي في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية.