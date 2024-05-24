نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الجمعة 24- 5- 2024 في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تنطلق مساء اليوم الجمعة الموافق 24 من شهر مايو الجاري، مواجهات من العيار الثقيل، في جميع البطولات، وتعد أبرزهم مباراة نهائي الدوري المصري لكرة اليد، ونهائي كأس أمير قطر، بالإضافة إلى مباريات الدوري الإسباني.

أبرز مباريات اليوم الجمعة

الأهلي ضد الزمالك، المباراة الفاصلة من نهائي الدوري المصري لليد، في السادسة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة ON Time Sports 1HD.

موعد مباراة نهائي كأس قطر اليوم

السد ضد قطر القطري، في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، في نهائي بطولة كأس قطر، عبر قناة beIN Sports 1HD.

أبرز مباريات اليوم في الدوري المصري

إنبي ضد سيراميكا كليوباترا، الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة ON Time Sports 1HD.

فاركو ضد سموحة، الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، عبر قناة ON Time Sports 2 HD.

مباريات اليوم في الدوري الإسباني

جيرونا ضد غرناطة، الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبو ظبي، عبر قناة beIN Sports 3 HD